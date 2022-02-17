Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener, Tarkan'ın yeni şarkısını bakın hangi mesajla paylaştı /17 Şubat 2022 22:38

Meral Akşener, Tarkan'ın yeni şarkısını bakın hangi mesajla paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tarkan uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni şarkısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Akşener, 'Geççek' adlı şarkıyı, "Çoğu gitti #AzKaldı" ifadesiyle paylaştı.

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Tarkan sonunda hayranlarının uzun süredir beklediği yeni şarkısını çıkardı.

Tarkan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor" notuyla yeni şarkısının sinyalini vermişti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Geççek" adlı şarkısının 17 Şubat tarihinde yayınlanacağını duyurdu.

Tarkan'ın yeni şarkısı “Geççek” 21.00'de yayınlandı.

AKŞENER'DEN 'GEÇÇEK' PAYLAŞIMI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tarkan'ın bu akşam yayınlanan ve sosyal medyada gündem olan "Geççek" şarkısını paylaştı.

Şarkıyı Twitter hesabından paylaşan Akşener, "Çoğu gitti #AzKaldı" ifadesini kullandı.


Tarkan'ın yeni şarkısında "Geççek geççek elbet bu da geççek/Gör bak umudun gününü gün etçek/Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman/O çiçekten günler çok yakın inan/Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek/Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek/Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman/O çiçekten günler çok yakın inan" sözleri yer alıyor.


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