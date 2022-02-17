Fenerbahçe - Slavia Prag maçında tam 5 gol vardı

UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Çekya'nın Slavia Prag takımıyla Kadıköy'de karşı karşıya gelen Fenerbahçe, sahadan 3-2 yenik ayrıldı.





Mücadelede ilk gol Çekya temsilcisinden geldi. 45. dakikada Traore ile öne geçen Slavia Prag ağlarını 58. kdaikada havalandıran Pelkas skora dengeyi getiren isim oldu.





62. dakikada Dorley ve 63. dakikada ise Lingr ile 2 dakikada 2 gol bulan Slavia Praglı oyuncular skoru bir anda 3-1'e getirdi.





83. dakikada gelen Ferdi Kadıoğlu'nun golü ise maçın skorunu belirler: 3-2

