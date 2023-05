Meral Akşener'den kadınlara çağrı: Bana güç verin

"PSİKİYATRLARI BUNLARI MUAYENEYE DAVET EDİYORUM"





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta Mimar Sinan Camisi önünde vatandaşlarla buluştu. Meral Akşener, Isparta'da yurttaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.Meral Akşener, AKP iktidarının Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerine yanıt verdiği açıklamasında Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına; "Millet iradesi bizi seçerse şampanyayla kutlayacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınları secdeye değecekmiş. Hz. Adem ve Hz. Havva kıssasını bilir misiniz? Harama el uzatırsan cennetten kovuluyorsun ahmak! Bu gencecik çocukların hakkını yediniz, geleceğini çaldınız. Ispartalıya vermek yerine Amerikan çiftçisini zengin ettiniz. 7 yaşından beri beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım. Ağzıma alkol değmedi be! Yalancının dibisiniz. Benim dindarlığımın Ispartalı kardeşlerime faydası haramdan uzak duruyorsam olur" ifadeleriyle tepki gösterdi.AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara yönelik hakaret içerikli söylemlerine de tepki gösteren Akşener; "Biz kadınlar sürtük olduk, tacize uğradık, 'sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin' olduk. Öldürüldük, öldürüldük! Gene de suçlu biz olduk! Ben Recep Beyin devrinde bir kadının uğrayabileceği tüm hakaretlere uğradım" dedi.Akşener; "Özgecanlar için, Emine Bulutlar için, başı açık başı kapalı, genç yaşlı bütün kadınlar için bu mücadeleyi beraber vermeliyiz. Bu saygısız adamlarla, iftiracı adamlarla mücadele etmek için bana güç verin. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e istiyorum" ifadeleriyle kadınlara seslendi.Meral Akşener'in açıklamaları şöyle oldu:Seçimler seçmen iradesinin şekillendiği bir bayramdır. Bizi yönetenlere bakarsak cenge gidiyoruz. Biz cevabı sandıkta verelim. 14 Mayıs akşamı seçimi kazanırsak işgalciymişiz. Bu ülkenin has evlatları nereden işgalci oluyormuşuz. Kendinize gelin! İktidara gelirsek erkeklerle hayvanların evliliği yasal olacakmış! Psikiyatrları bunları muayeneye davet ediyorum.Millet iradesi bizi seçerse şampanyayla kutlayacakmışız, onlar kazanırsa temiz alınları secdeye değecekmiş. Hz. Adem ve Hz. Havva kıssasını bilir misiniz? Harama el uzatırsan cennetten kovuluyorsun ahmak! Bu gencecik çocukların hakkını yediniz, geleceğini çaldınız. Ispartalıya vermek yerine Amerikan çiftçisini zengin ettiniz.7 yaşından beri beş vakit namaz kılan hacı bir kadınım. Ağzıma alkol değmedi be! Yalancının dibisiniz. Benim dindarlığımın Ispartalı kardeşlerime faydası haramdan uzak duruyorsam olur.Biz patron değil bizi yönetecekleri seçiyoruz.Sinan Ateş'i katledenleri 15 Mayıs sabahı bulacağız. Şuculuk buculuk üzerinden Sinan Ateş'i katledenleri, sizin dertlerinizi unutturmak istiyorlar.Van'da bana faili meçhulcu diyorlar, Isparta'da PKK'lı. İkisini de aynı kişiler diyor. İkisi birbirine zıt. Ben ikisi de değilim.Biz kadınlar sürtük olduk, tacize uğradık, 'sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin' olduk. Öldürüldük, öldürüldük! Gene de suçlu biz olduk! Ben Recep Beyin devrinde bir kadının uğrayabileceği tüm hakaretlere uğradım, kocamı aldatmış iması yapıldı. Benim için ölümle eş değerdi! Mahkemeye gittim, beraat ettiler. Biri çıktı dedi ki torunu gayri meşru, biri çıktı dedi ki Fosforlu Meral, biri çıktı dedi ki Kınalı Yapıncak... Ben bugün evime dönsem evimin içine girsem Recep Bey'in karşısında en şerefli kadın olurum ama siz acı çekersiniz. Ben sizin için mücadele etmeye devam ediyorum, edeceğim!Özgecanlar için, Emine Bulutlar için, başı açık başı kapalı, genç yaşlı bütün kadınlar için bu mücadeleyi beraber vermeliyiz. Bu saygısız adamlarla, iftiracı adamlarla mücadele etmek için bana güç verin. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e istiyorum.Kısa bir süre bakanlık yaptım, benim bakanlığım döneminde uyuşturucu satışı düştü, pahalılaştı. Şimdi o kadar ucuza okulların önünde dahi satılıyor.