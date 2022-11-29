Samanyolu Haber /Politika / Meral Akşener'in HTS'sini didik didik etmişler /29 Kasım 2022 12:20

Meral Akşener'in HTS'sini didik didik etmişler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 6 yıl önce başlatılan 'Hizmet hareketine karşı yürütülen hukuksuz' soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Akşener'in iki yıl önce HTS kayıtlarının didik didik incelendiği ortaya çıktı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında 'Hizmet hareketine karşı yürütülen hukuksuz' bir soruşturma başlattı.

Başsavcılık, 28 Mayıs 2019 tarihinde ise 'soruşturma içeriğinin şüpheli veya müdafi tarafından öğrenilmesi halinde soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceği değerlendirilerek' dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına karar verdi.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre 6 yıl boyunca Meral Akşener’in ifadesine dahi başvurulmazken soruşturma uzatıldıkça uzatıldı.

6 yıldır açık bırakılan soruşturma çerçevesinde Akşener’in 15 Temmuz darbe gecesi bir Hizmet mensubu ile Sarıyer’de görüştüğü öne sürüldü. Akşener’in darbe girişimi öncesi ve sonrası tüm HTS kayıtları savcılık tarafından incelemeye alındı.

SİİRT'TE TUTUKLU ŞAHIS 'İTİRAFÇI' OLDU

Ayrıca soruşturma çerçevesinde Siirt’te Hizmet Hareketine karşı yürütülen cadı avı kapsamında tutuklanan bir şahıs 'itirafçı' oldu. İddiaya göre bu şahıs Akşener’in darbe girişiminden haberdar olduğunu, darbeyi ve komuta eden 'Yurtta sulh konseyiyle' irtibatlı olduğunu öne sürdü. Şahsın bu beyanın da soruşturma dosyasına sokulduğu öğrenildi.

Akşener soruşturmasına ilişkin halktv.com.tr’ye konuşan üst düzey bir yargı mensubu, "Meral hanımın HTS kayıtlarına bakıldı. Ancak bu bayağı önce yapıldı. O süreçte henüz dosyaya herhangi bir tanık/ gizli tanık ifadesi girmemişti" dedi.
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