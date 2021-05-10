Samanyolu Haber /Dünya / Merkel: Üçüncü dalgayı kırdık, yaz tatili konusunda çok umutluyum /10 Mayıs 2021 09:25

Merkel: Üçüncü dalgayı kırdık, yaz tatili konusunda çok umutluyum

Avrupa'da yaz tatillerinin aşı yaptırmayanlar için de mümkün olması konusunda iyimser olduğunu belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Portekiz gibi bazı Avrupa ülkelerinin halihazırda sahip olduğu düşük vakaları görüldüğünde yaz tatili konusunda çok umutluyum." diye konuştu.

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Merkel, Avrupa Birliği (AB) Gayri Resmi Liderler Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Almanya'da üçüncü dalgayı kırmış görünüyoruz. Umarım bu tüm Avrupa'da böyle olur." dedi.

Portekiz ocak ayında dünyanın en yüksek bulaşı ortalamasına sahip ülkelerden biriydi. Fakat uygulanan sıkı önlemlerin ardından günlük yeni vaka sayısı 100 bin kişide 3,3'e kadar düştü.

Öte yandan AB liderleri 27 üyeli birliğin tamamında geçerli olacak aşı sertifikasının çerçevesini belirlemek için tartışmaları sürdürüyor. Gündeme gelen konulardan biri de AB tarafından onaylanmamış aşıları olan kişilerle ilgili ne yapılacağı oldu.

Merkel: Patentlerin kaldırılmasına karşıyım

Merkel, ABD yönetiminin desteklediği, Covid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı olduklarını dile getirerek, "Patent kaldırmanın aşıyı daha fazla kişiye ulaştırmadaki çözüm olduğuna inanmadığımı bir kez daha açıkça belirttim. Şirketlerin yaratıcılığına ve yenilikçi gücüne ihtiyacımız olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fikri mülkiyet haklarının kaldırılması durumunda aşıların kalitesinin düşme riski oluşacağı uyarısında bulunan Merkel, zirvede "yeşil sertifika" olarak adlandırılan dijital aşı sertifikasının görüşüldüğünü, AB'de onaylanmamış aşıların karşılıklı olarak tanınması gibi hala açıklığa kavuşturulması gereken bazı önemli konular bulunduğunu kaydetti.
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