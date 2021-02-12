Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası da "dolar yükselecek" diyor /12 Şubat 2021 11:14

Merkez Bankası da "dolar yükselecek" diyor

Doları 8,50 TL'den 7,03 TL'ye düşürmek için dünyanın en yüksek reel faizini ödemek mecburiyetinde kalan Merkez Bankası'nın tahminine göre 2021 yılı sonunda doların 7,79 TL'ye geri yükselecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'nde dolar tahmini 7,79 TL oldu. 

Ankette 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,16 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,15 iken, bu anket döneminde 11,23 oldu.

ENFLASYON ÇİFT HANEDE DEVAM

Ankete göre 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,36 olarak kaydedildi. 

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,14 ve yüzde 9,03 olarak gerçekleşti.
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