Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası faiz kararını açıkladı /27 Haziran 2024 14:14

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TCMB Para Politikası Kurulu Mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak faizde değişiklik yapmadı.

SHABER3.COM

Merkez Bankası (TCMB) beklendiği gibi polifika faiz oranında değişikliğe gitmedi. Para Politikası Kurulu (PPK) faizi yüzde 50 oranında sabit tuttu.

Merkez Bankası politika faizini en son Mart ayında yükseltmiş; Nisan ve Mayıs aylarındaki toplantılarda bir değişikliğe gitmemişti. Bankanın faiz artışlarının sonuna geldiği değerlendirilirken, finans çevrelerinde ilk faiz indiriminin bu yılın sonuna doğru yapılacağı beklentisi var.

Karara ilişkin bankadan yapılan duyuruda, "Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama mayıs ayında geçici bir kesintiye uğramıştır" denildi. "Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tuttuğu" vurgulandı.
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