Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası iki günde 1.2 milyar dolar sattı /11 Ekim 2019 17:38

Merkez Bankası iki günde 1.2 milyar dolar sattı

Tüm dünyada Türkiye’ye karşı tepki doğmasına neden olan Barış Pınarı Operasyonu, ülkeden hızlı döviz çıkışı ve Merkez Bankası’nın rezervlerinin ani şekilde erimesine yol açtı.

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Türk Harekatın ilk 2 gününde hızla artan döviz talebi nedeniyle Merkez Bankası daha önce yaptığı gibi kamu bankaları üzerinden piyasaya örtülü müdahalelerde bulunurken, net döviz pozisyonu 1.2 milyar dolar azaldı. Salı günü 34.5 milyar dolarda bulunan net döviz pozisyonu Perşembe 33.3 milyar dolara indi.

Banka'nın yaptığı bu müdahaleye karşın dolar kuru 5.69 TL'den başladığı hafta boyunca yükselişini sürdürdü. Kur harekatın ilk güninde 5.90 TL'ye çıkarken, şu sıralar 5.85 TL düzeyinde bulunuyor. 

Merkez Bankası’nın kendine ait dövizleri gösteren net pozisyon miktarı Mayıs ayında 21 milyar dolara kadar geriledikten sonra yeniden artışa geçip geçen haftanın sonunda 34.7 milyar dolara kadar çıkmıştı.

Dolayısıyla operasyonun etkisiyle Türkiye’nin uluslararası kamuoyunda hedef haline geldiği haftanın ilk dört gününde  Merkez Bankası döviz pozisyonundaki gerileme 1.4 milyar doları buldu. Söz konusu dövizlerin önemli bölümünü Türk Merkez Bankası’nın piyasalardan kısa vadeli swap borçlanmalarıyla aldığı kaynaklardan oluşuyor.
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