Merkez Bankası iki günde 1.2 milyar dolar sattı





Türk Harekatın ilk 2 gününde hızla artan döviz talebi nedeniyle Merkez Bankası daha önce yaptığı gibi kamu bankaları üzerinden piyasaya örtülü müdahalelerde bulunurken, net döviz pozisyonu 1.2 milyar dolar azaldı. Salı günü 34.5 milyar dolarda bulunan net döviz pozisyonu Perşembe 33.3 milyar dolara indi.





Banka'nın yaptığı bu müdahaleye karşın dolar kuru 5.69 TL'den başladığı hafta boyunca yükselişini sürdürdü. Kur harekatın ilk güninde 5.90 TL'ye çıkarken, şu sıralar 5.85 TL düzeyinde bulunuyor.





Merkez Bankası’nın kendine ait dövizleri gösteren net pozisyon miktarı Mayıs ayında 21 milyar dolara kadar geriledikten sonra yeniden artışa geçip geçen haftanın sonunda 34.7 milyar dolara kadar çıkmıştı.





Dolayısıyla operasyonun etkisiyle Türkiye’nin uluslararası kamuoyunda hedef haline geldiği haftanın ilk dört gününde Merkez Bankası döviz pozisyonundaki gerileme 1.4 milyar doları buldu. Söz konusu dövizlerin önemli bölümünü Türk Merkez Bankası’nın piyasalardan kısa vadeli swap borçlanmalarıyla aldığı kaynaklardan oluşuyor.