Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası swap faizini yükseltti /20 Kasım 2020 10:58

Merkez Bankası swap faizini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 13.25'ten yüzde 15'e yükseltti.

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Merkez Bankası, politika faizinin ardından haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini de artırdı.

Haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizi yüzde 13.25'ten yüzde 15'e yükseltti.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, cuma günü itibariyle vadesi gelmemiş haftalık dolar swap'larının toplamı 6.5 milyar dolara ulaşırken, bunun 4.8 milyar dolarlık kısmı perşembe günü gerçekleştirildi. Bu işlemlerde perşembe günü uygulanan faiz yüzde 13.25 oldu.

Merkez Bankası dün yeni başkan Naci Ağbal'ın ilk toplantısında 2 yılın en sert faiz artışını yaparken, sadeleşme adımı attı. TCMB politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine çıkardı, tüm fonlamanın ise haftalık repodan yapılmasına karar verdi.
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