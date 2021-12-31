Merkez Bankası üçüncü döviz müdahalesinin miktarını açıkladı

Merkez Bankası 10 Aralık'ta gerçekleştirilen dövize doğrudan müdahalenin büyüklüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada doğrudan müdahalenin büyüklüğünün 687 milyon dolar olduğu açıklandı.Merkez Bankası, aralık ayında piyasalara 5 kez müdahalede bulunmuştu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta müdahale gelmişti.1 Aralık'ta ki müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklanmıştı.Merkez Bankası, 3 Aralık'ta dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.