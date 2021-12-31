Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası üçüncü döviz müdahalesinin miktarını açıkladı /31 Aralık 2021 21:35

Merkez Bankası üçüncü döviz müdahalesinin miktarını açıkladı

Merkez Bankası 10 Aralık'ta gerçekleştirilen dövize doğrudan müdahalenin büyüklüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada doğrudan müdahalenin büyüklüğünün 687 milyon dolar olduğu açıklandı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Merkez Bankası 10 Aralık'ta gerçekleştirilen dövize doğrudan müdahalenin büyüklüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada doğrudan müdahalenin büyüklüğünün 687 milyon dolar olduğu açıklandı.

Merkez Bankası, aralık ayında piyasalara 5 kez müdahalede bulunmuştu. 1 Aralık'ın ardından 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık'ta müdahale gelmişti.

1 Aralık'ta ki müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklanmıştı.

Merkez Bankası, 3 Aralık'ta dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.

Müdahalenin döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle yapıldığı belirtilmişti.
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