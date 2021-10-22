Merkez Bankası'nın 'dövizin frenini patlatan' kararı sonrası kim ne dedi?









Türkiye politika faizi dünyada en yüksek 11. ülke; Avrupa'da ise ilk sırada





















Kararın açıklanmasının ardından ekonomistler değerlendirmelerini paylaştı.Euronews'in derlediğigöre,sosyal medya hesabından "Aaaaa! Bak ne yaptılar?" yorumunu yaptı. Eğilmez ardından "Piyasa ekonomistlerinin tv ekranlarında her kararı haklı ve anlamlı gösterecek şeyler söylemeye çalışmasına bayılıyorum. MB faizi 200 puan indirmek yerine 200 puan artırsaydı onu da haklı gösterecek açıklamalar yapacaklardı. Bence bu açıklamalar MB'nin açıklamaları kadar değerli" dedi.ise kararın ardından “Yandı gülüm keten helva… Çok yazık” ve “Neydi o söz? ‘Atın ölümü arpadan olsun muydu?", "Ciddi ciddi PPK metni üzerine yorum yapıp, bu kararda rasyonel bir tutamak arayanlar, şaşkınlıktan uyanın...” paylaşımında bulundu.ilk yorumunda, "Kafamıza doğrudan sıksaydınız. MB faizlerde 200 puan indirim yaptı. Kur fırladı 9.50.Bilerek ve isteyerek inatlaşıyorlar..." ifadelerini kullandı.Eski bir Federal Reserve çalışanı olande "Zararın neresinden dönülse kardır" çok değerli bir atasözü. TCMB hatalı kararlarında ısrar etmemeliydi. Yanlış zamanda gelen faiz indirimi ekonomik maliyetleri ve enflasyonu daha da tetikler. Ekonomiyi genişletmek şöyle dursun daraltır." ifadelerini kullandı.İktisatçı Refet Gürkaynak "Geçmiş olsun. MB duyurusunu okurken "güçlü parasal sıkılaştırma," "arızi unsurlar," "elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam" delirtti ama "Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir" hakikaten tüy dikti. Bari utanıp alay etmeseler." değerlendirmesini yaptktan sonra "Faiz indirmenin enflasyonu azdıracağına inanmayanın yapıtığı para politikasının vatandaşa etkisi yer çekimine inanmayanın yaptığı uçağın yolcusuna etkisine muadil," ifadelerini kullandı.TÜSİAD Baş Ekonomisti, kararın ardından döviz kuru grafiği paylaştı ve "10y bono faizi de sıçramaya devam. %20.40. Eylülden bu yana bono faizi 350 baz puan yükseldi. Belirgin hata" yorumunu yaptı.Ekonomist Haluk Bürümcekçi, piyasalarda TCMB'nin faiz kararına ilişkin medyan beklentinin 50 baz puanlık indirim yönünde olduğunu, maksimum indirim beklentisinin ise 100 baz puan düzeyinde bulunduğunu belirterek, "TCMB'nin politika faizini beklentilerin çok üzerinde indirmesi, TL açısından olumsuz bir gelişme oldu." dedi.Karar metninde yüklü faiz indirimi sonrası ilave indirimler için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığının belirtilmesi yılın son iki toplantısında toplam 50-100 baz puan aralığında daha indirim olabileceğini düşündürüyor.Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Ekonomist Özlem Derici Şengül de Merkez Bankası'nın beklentilerinin çok üzerinde bir indirim yaptığına değinerek, şu görüşleri paylaştı:"Ben son iki faiz indirim kararını da politika hatası olarak değerlendiriyorum. Aslında Merkez Bankası da karar metninde hem küresel ölçekte hem de yurt içinde enflasyonist risklerin olduğuna değiniyor. Bizlerle örtüşmeyen kısım ise Merkez Bankası bu risklerin geçici olduğunu değerlendiriyor, ben ise geçici olsa dahi bu riske karşı önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı anlamında temkinli olmayan bir adım attığını düşünüyorum.Karar sonrası Dolar ve Euro fırladıMerkez bankasının faizleri tüm beklentilerin üzerinde düşürmesi sonrası piyasalar kararı sert fiyatladı. Tarihi rekorunu tazeleyen Amerikan Doları TSİ 22.30 itibarıyla 9,50 düzeyinde işlem görüyor. Euro'da 11 lira seviyesini aştı.Kurun etkisi ile bir diğer rekor da altından geldi. Altının gram fiyatı 544,5 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.