Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez'in brüt döviz rezervinde 3 milyar dolarlık azalma /01 Nisan 2021 22:51

Merkez'in brüt döviz rezervinde 3 milyar dolarlık azalma

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervinde 3 milyar dolarlık bir azalma yaşandığı belirtildi. Bu değişim sonrasında bankanın brüt döviz rezervinin 50,9 milyar dolara indiği ifade edildi.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri sürpriz başkan değişikliğiyle sert dalgalanmaların yaşandığı geçen hafta 3 milyar dolarlık düşüşle 50,9 milyar dolara indi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 53 milyar 898 milyon dolar olan rezervler, 26 Mart ile sona eren haftada 50 milyar 894 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 263 milyon dolar seviyesinden 39 milyar 746 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece toplam rezervleri 93 milyar 161 milyon dolar olan seviyesinden 90 milyar 640 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.
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