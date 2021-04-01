Samanyolu Haber /Dünya / OPEC grubu ülkelerinden yeni petrol kararı /01 Nisan 2021 23:18

OPEC grubu ülkelerinden yeni petrol kararı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) yönetimi ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu ülke yönetimlerinin petrol üretimi konusunda yeni bir karar aldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı aldı.

OPEC üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, mayıs itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını belirlemek için video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 15. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, 23 ülkenin Aralık 2020'de aylık yarım milyon varil üretim artışı kararına işaret edilerek, gelecek üç ay süresince de günlük 500 bin varili aşmayacak şekilde artış yapılacağı bildirildi.

OPEC ülkeleri, mayıs ve haziran aylarında günlük 350 bin, temmuzda ise yaklaşık 441 bin varil üretim artışına gidecek.

Öte yandan, OPEC toplantısı sonrasında Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 3,66 artışla 65,04 dolara kadar yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,19 artışla 61,64 doları gördü.

OPEC grubu, bir sonraki bakanlar toplantısını 28 Nisan'da yapacak.
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