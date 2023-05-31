Samanyolu Haber /Spor / Merve Dinçel dünya şampiyonu oldu /31 Mayıs 2023 21:12

Merve Dinçel dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Merve Dinçel, Dünya Tekvando Şampiyonası 49 kiloda altın madalya kazandı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre milli sporcu Merve Dinçel, Azerbaycan’da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü’deki şampiyonanın üçüncü gününde milli sporculardan kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal ve 87 kiloda Enbiya Taha Biçer tatamiye çıktı.

Merve Dinçel, ikinci turda ferdi mücadele eden Elizaveta Ryadninskaya’yı, üçüncü turda Suudi Arabistanlı Dunya Ali Abutaleb’i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Kazak Botakoz Kapanova, yarı finalde İspanyol Adriana Cerezo Iglesias’ı yenen Merve, finalde son olimpiyat şampiyonu Taylandlı Panipak Wongpattanakit ile eşleşti. Rakibini eleyen Merve, altın madalya kazandı.

Öte yandan, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal birinci, 87 kiloda Enbiya Taha Biçer de üçüncü turda rakiplerine yenilerek elendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merve Dinçel dünya şampiyonu oldu Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:23:05