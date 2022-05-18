Samanyolu Haber /Spor / Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki durumu belli oldu /18 Mayıs 2022 19:49

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki durumu belli oldu

Bir süre önce takım arkadaşı Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Fenerbahçeli Mesut Özil'in takımdaki durumunun belli olduğu açıklandı.

SHABER3.COM

Takım arkadaşı ve milli futbolcu Ozan Tufan ile birlikte bir süre önce kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu Mesut Özil'in takımdaki durumunun belli olduğu aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden uzak kalan ve ligi 2. sırada noktalaması beklenen Fenerbahçe, gelecek sezon için hem iç hem dış transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'deki geleceği soru işareti olan isimlerden biri olan Mesut Özil ile ilgili de menajerinden açıklama geldi.

"MESUT 2 SENE DAHA FENERBAHÇE'DE"

Erkut Söğüt, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil hakkında açıklama yapan Erkut Söğüt, şunları söyledi: "Herhangi bir değişiklik yok. Meksika'daki bir kulüpte hissesi var. Ama hiçbir şekilde Mesut'un oraya futbolcu olarak gitme gibi bir düşüncesi yok. MLS için de aynı şey geçerli. Daha önce adı orayla geçmişti. Ama Mesut orayı tercih etmeyip, Fenerbahçe'yi tercih etti. Şu anda da düşüncesi değişmedi."

Mesut'un Fenerbahçe'de kalacağını söyleyen Söğüt, "Daha önce MLS'ten birkaç tane takım istemişti. Mesut Fenerbahçe'ye gelmek istedi ve şu anda Fenerbahçe'de. Mesut, 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak" dedi.
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