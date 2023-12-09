Meteoroloji kent kent uyardı: 28 ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava durumu tahminini paylaştı. MGM'nin açıklamasına göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya'nın doğu çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile (Mardin hariç) Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük, Kastamonu, Kocaeli ve Sakarya ile Bolu'nun kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.



Hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında batı, kuzeybatı; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI



Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. MGM'nin uyarılarında şöyle denildi:



* "Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük, Kastamonu, Kocaeli ve Sakarya ile Bolu'nun kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



* Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında batı, kuzeybatı; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40 - 60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



BÖLGELERDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



BURSA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı



EDİRNE 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı



KOCAELİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerinde sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı



DENİZLİ 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı



İZMİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu



MUĞLA 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BURDUR 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu



MERSİN 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



ÇANKIRI 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu



ESKİŞEHİR 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



KONYA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor



BOLU 3°C, 9°C

Çok bulutlu , aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



DÜZCE 7°C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KASTAMONU 5°C, 9°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ZONGULDAK 8°C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



RİZE 12°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SAMSUN 11°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TOKAT 6°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



TRABZON 13°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM -1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



HAKKÂRİ -1°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı



MALATYA 4°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



VAN 2°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin hariç bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



GAZİANTEP 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



MARDİN 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİİRT 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı