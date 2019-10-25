Samanyolu Haber /Gündem / Metin Feyzioğlu seçim yaptırmamak için MHP’nin taktiğini uygulayacak /25 Ekim 2019 11:22

Metin Feyzioğlu seçim yaptırmamak için MHP’nin taktiğini uygulayacak

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) temsil gücü kalmadığı ve hukuktan yana olmadığını düşünen barolar, TBB’nin Olağanüstü Genel Kurul'a gitmesini sağlayacak sayıya ulaştı. Baroların hedefinde TBB Başkanı Feyzioğlu var.

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Türkiye Barolar Birliği’ni seçimli olağanüstü genel kurula götürmek için gerekli çoğunluk sağlandı. Ancak mevcut başkan Metin Feyzioğlu’nun genel kurul yaptırmamak için Milliyetçi Hareket Partisi’nin Meral Akşener’e karşı uygulayacağı stratejiyi uygulayacağı ve yargı kararlarıyla seçim yaptırmayarak koltuğunu korumaya çalışacağı ifade ediliyor.

Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) İstanbul Barosu’nun çağrısıyla başlayan, değişimi öngören karar sürecinde, Olağanüstü Genel Kurul’a gidilmesi için gerekli çoğunluk sağlandı.

Avukatlık Kanunu’nun 115’inci maddesine göre TBB genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması için gerekli en az 10 baro yönetim kurulunun yazılı talebi tamamlandı. Diyarbakır Barosu yönetim kurulu 10’uncu baro olarak talebini TBB’ye ulaştırdı. Süreçte, İstanbul, Akara, İzmir, Adana, Urfa, Van, Bursa, Antalya, Aydın ve Diyarbakır barosu yer alıyor.

Yasa gereğince TBB’nin gecikmeksizin Olağanüstü Genel Kurul yapılması için tarih belirlemesi gerekiyor. Böylece 2021 yılı için öngörülen Olağanüstü Genel Kurul planlanan tarihten önce yapılacak.
DW Türkçe’ye konuşan İstanbul Barosu eski başkanlarından avukat Turgut Kazan, iktidarla kol kola çalışan Metin Feyzioğlu’nun yargı kararlarıyla seçimi yaptırmayacağı görüşünde:
 
“Feyzioğlu, sadece adil yargılama hakkı için değil savunma mesleği için de büyük yük oldu. Şimdi baroların bu yükü bertaraf etme arayışı var. Feyzioğlu, bütünüyle Saray’a teslim oldu. Hukuk devleti ihlallerine seyirci kalacak bir çizgi izledi. Yargıyı bıraktı, kendine siyasi rol biçmeye başladı. Yargı diye bir şey yok ki. MHP’de muhalifler kongrede istediğinde, onların toplanmasını önleyecek her türlü yargı kararı alınmıştı. Şimdi de baroların isteklerini geri çevirecek yargı kararlarıyla barolar birliğinde mevcut düzeni korumaya çalışacaklar”

Baroların Olağanüstü Genel Kurul çağrısına karşın TBB sessizliğini koruyor. Genel kurul konusunda açıklama yapmamayı tercih eden TBB Başkanı Feyzioğlu’nun konuyu birlik yönetimi ile tartıştığı söyleniyor. TBB’nin sessizliğini uzun süre koruyamayacağına dikkat çeken hukukçular ise bu sürecin TBB için yeni bir “hukuk testi” olacağına vurgu yaptı.
 
Avukat Turgut Kazan, “Türlü türlü yargı oyunları yapmasınlar, Avukatlık Yasası neyi gerektiriyorsa onu yapsınlar. Olağanüstü Genel Kurul’u toplasınlar” çağrısını yineledi.
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