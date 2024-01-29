Metropol'den dikkat çeken anket: DEM aday çıkartırsa İmamoğlu kazanabilir mi?

31 Mart’ta yapılacak seçimlerde İstanbul’da CHP Ekrem İmamoğlu, AKP Murat Kurum, İYİ Parti Buğra Kavuncu ile yarışacak. DEM Parti ise henüz aday kararını açıklamadı.







MetroPoll Araştırma Şirketi yeni bir anket yaptı. Yapılan anketin sonuçlarına göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, rakiplerine fark atarak birinci sırada yer aldı.





12-15 Aralık tarihleri arasında yapılan ankette, katılımcılara "Önümüzdeki yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için adaylar aşağıdaki gibi olursa hangisine oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.





Ankette seçenekler arasında "CHP adayı Ekrem İmamoğlu", "AKP ve MHP adayı Murat Kurum", "DEM Parti adayı", "İYİ Parti adayı" gösterildi.





İMAMOĞLU BİRİNCİ SIRADA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ankette 41.6 puan ile ilk sırada yer aldı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum ise İmamoğlu'nun ardından 38 puanla ikinci sırada yer aldı.





DEM ADAY ÇIKARSA DA İMAMOĞLU ÖNDE

"DEM Parti adayı" yanıtını verenlerin puanı 5.6 olurken, İYİ Parti adayına oy vereceğini söyleyenlerin puanı 2.9'da kaldı.Ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, DEM Parti aday göstermesi durumunda da ilk sırada olduğu görüldü.





Ekrem İmamoğlu'na CHP'den sonra en fazla destek İYİ Parti'den.







"Ekrem İmamoğlu'na oy vererim" diyen CHP'lilerin puanı 84.3 olurken, İYİ Partililerin puanı ise 63.8 olarak görüldü. DEM Partililerin 34.8'i, MHP'lilerin 5.9'u, AKP'lilerin 9.1'i 'Ekrem İmamoğlu'na oy veririm' yanıtını verdi.



