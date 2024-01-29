Biden’a İran baskısı artıyor

Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış ABD kuvvetlerine yönelik düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında üç ABD askerinin öldüğü ve onlarca askerin yaralandığı açıklandı.



İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu tarafından yapılan açıklamada Tahran'ın saldırıya müdahil olmadığı ifade edildi.



İran'ın IRNA haber ajansında yer alan açıklamada "İran'ın ABD üssüne gerçekleştirilen saldırı ile hiçbir bağlantısı yok. ABD'li kuvvetler ve bölgedeki gruplar arasında çatışma var ve bu çatışmalar misilleme saldırılara yol açıyor" denildi.



Biden'ın İran destekli güçleri sorumlu tuttuğu saldırı, İsrail ile Hamas arasında Ekim'de çıkan ve Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran savaşın başlangıcından bu yana ABD kuvvetlerine düzenlenen ilk ölümcül saldırı oldu.



Biden dün gece yaptığı açıklamada, "Bu saldırı hakkında hâlâ bilgi topluyor olsak da İran tarafından desteklenen ve Suriye ile Irak'ta faaliyet gösteren radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı ve ekledi:



"Şüpheniz olmasın, (saldırıdan) sorumlu olan herkesten seçtiğimiz zaman ve seçtiğimiz şekilde hesap soracağız."



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de benzer açıklama yaptı ve Washington’ın seçeceği bir yerde ve zamanda karşılık verileceğini söyledi.



ABD Merkez Komutanlığı, en az 34 askerin yaralandığını ancak bu sayının artabileceğini ve sekiz askerin yoğun bakım için Ürdün'den tahliye edildiğini ancak stabil durumda olduklarını açıkladı.



BEYAZ SARAY: ABD DAHA BÜYÜK ÇAPLI ÇATIŞMA İSTEMİYOR



Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby, saldırı hakkında yaptığı değerlendirmede Ürdün'de ABD kuvvetlerine yapılan saldırıda sadece bir İHA'nın kullanıldığını düşündüklerini ifade ederken ABD'nin İran veya bölgedeki diğer ülkelerle büyük çaplı çatışmaya girmek istemediğini belirtti.



CUMHURİYETÇİLERDEN İRAN ÇAĞRILARI: VURUN



ABD'de Cumhuriyetçi senatörler saldırının ardından İran konusunda sert açıklamalarda bulundu.



Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Joe Biden yönetiminin İran'a karşı aldığı önlemlerin "başarısız olduğunu" savunarak, "Biden yönetimi 'yapma' dediğinde, İranlılar 'yapıyor'. Biden yönetiminin söylemleri İran'ın bir kulağından girip diğerinden çıkıyor" ifadesini kullandı. Graham, bölgedeki ABD güçlerine karşı "100'den fazla" saldırı düzenlendiğini öne sürdü.



Biden yönetiminin "misilleme ve gelecekteki saldırganlıkları azaltmak amacıyla İran'daki önemli hedeflere saldırması gerektiğini" belirten Graham, "İran rejiminin anladığı tek şey güçtür." paylaşımının ardından "Şimdi İran'ı vurun" ifadesini kullandı.



Graham, olayda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralananların da en kısa sürede iyileşmesi dileğini aktardı.



Senatör Graham ayrıca, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İran'da uyguladığı stratejinin "başarısız olduğunu" savunarak, "İran'ı caydırma konusunda Biden'ın ulusal güvenlik ekibine olan güvenimi uzun zaman önce kaybettim. Politikalarını şimdi değiştirmezlerse, bunun bedelini bölgedeki ABD askerleri ödeyecek." değerlendirmesinde bulundu.



"TAHRAN'I HEDEF ALIN"



Cumhuriyetçi Senatör John Cornyn de X üzerinden konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Tahran'ı hedef alın" ifadesini kullandı.



Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton X'den yaptığı açıklamada, "Joe Biden, askerlerimize yönelik saldırılara göz yumarak, Ayetullahlara milyarlarca dolar rüşvet vererek, İran'ı yıllarca cesaretlendirdi." değerlendirmesinin ardından, söz konusu olaya verilmesi gereken cevabın "İran'ın terörist güçlerine karşı düzenlenecek yıkıcı askeri misilleme" olduğunu öne sürdü. Biden'ı "korkak" olmakla suçlayan Cotton, ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da Biden’ın hareketsizliğinin ABD'nin Orta Doğu’daki düşmanlarını cesaretlendirdiğini kaydetti.



Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott da İran’ın bariz şekilde ABD'nin gücünü test ettiğini, bunun nedeninin Biden’ın ödün vermesi olduğunu belirtti. Scott, “bu sona ermeli” ifadesini kullandı.



Alaska Senatörü Dan Sullivan, İranlı teröristlerin kırmızı çizgiyi geçtiğini vurgularken Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham İran’ın hedef alınması gerektiğini kaydetti.



Nevada’nın Demokrat senatörü Jacky Rosen de İran’ın sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.