Almanya'dan İsrail'i kızdıracak açıklama: Gazze Filistinlilere aittir

Alman hükümeti İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in, Gazze Şeridi'nin İsrailli yerleşimcilere açılması ve işgal edilen bölgelerden Filistinlilerin sınır dışı edilmesine yönelik açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdi.







DW Türkçe'nin haberine göre Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Filistin halkının sınır dışı edilmesi ve Gazze'nin yeniden İsrail yerleşimi olmasına yönelik bu tür değerlendirmeler tamamen kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık sözcüsü, böylesi açıklamaların bölgedeki durumu daha da "kötüleştirdiğini" aktararak "uluslararası hukukun da açıkça ihlal edildiğini" vurguladı. Açıklamanın devamında, "Filistinliler Gazze’den sınır dışı edilmemelidir, Gazze yeniden işgal edilmemeli, yeni bir yerleşim olmamalıdır. Gazze Filistinlilere aittir" ifadeleri kullanıldı.





Bölgede kalıcı barış ve istikrar için temel önkoşulun iki devletli bir çözüme giden yol olduğunu belirten sözcü, "Sınır dışı etme fantezileriyle İsrail'in güvenliğini sağlamak isteyenler açıkça yanlış yolda ilerliyor" dedi.





Uluslararası Adalet Divanı'nın da İsrail hükümetine, "Bu tür kışkırtıcı ifadelerden kaçınması" yönünde talepte bulunduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İsrail yargısının harekete geçip geçmeyeceğinin izleneceğini kaydederek, konunun "diplomatik kanallar aracılığıyla" ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.





Ne olmuştu?

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, İsrailli yerleşim yanlılarının Pazar günü düzenlediği "Zafer Konferansı"nda yaptığı konuşmada, 7 Ekim'deki gibi bir olayın (Hamas'ın İsrail'e saldırısı) tekrarlanmamasının tek yolunun İsrailli yerleşimcilerin ve askerlerin yeniden bölgeye dönmesi olduğunu dile getirmişti.





İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre Ben-Gvir, "Bağırdık ve uyardık…Eğer başka bir 7 Ekim istemiyorsak, evimize dönmeli ve toprakları kontrol etmeliyiz" ifadelerini kullanarak, Gazzelilerin "göçe teşvik edilmesi" gerektiğini söyledi. Ben-Gvir konuşmasında yerleşim alanlarının sadece Gazze'de değil, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistin topraklarına doğru da genişlemesi gerektiğini savundu. Söz konusu toplantıya, İtamar Ben-Gvir dışında, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun muhafazakâr Likud partisinden çok sayıda bakan ve aşırı sağcı ismin katıldığı belirtiliyor.







Batı Şeria'daki Filistin yönetimi ise Ben-Gvir'in açıklamalarına tepki göstererek bu tür söylemlerin, bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiğini belirtti. Açıklamalara Hamas ve İsrail muhalefet temsicilerinden de tepki geldi. Ben-Gvir'in açıklamaları, daha önce birçok kez Gazze Şeridi'nde yeniden Yahudi yerleşim yerleri kurmanın halihazırda gerçekçi olmadığını ifade eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümetinin resmi duruşu ile de çelişiyor.