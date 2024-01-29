Pazarlık netleşiyor: Yeniden Refah, AKP'den ne istediğini açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, HalkTV canlı yayınına konuk oldu. Suat Kılıç, partisinin AKP ile yapılacak yerel seçimlere yönelik olası işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.







Ankara’da iki ilçe taleplerinin bulunduğunu söyleyen Kılıç, “Pursaklar olabilir, Kızılcahamam olabilir. Bu bağlamda bir değerlendirme yapılabilir. Bunları kamuoyuna yansıtıyoruz ki kapalı kapılar ardında abartılı taleplerimiz varmış gibi bir algı olmasın” dedi. Kılıç, İstanbul’da ise Avrupa ve Anadolu Yakası’nda birer ilçeyi talep ettiklerini söyledi.





Suat Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da Avrupa Yakası’nda bir ilçe Anadolu Yakası’nda bir ilçe olabilir. Yeniden Refah Partisi seçmenin büyükşehirlerde sandığa götürürken, kimse onları çantada keklik olarak görülemez. Ak Parti’ye itiraz edenlere Büyükşehir’de AK Parti’nin adayını destekleyeceksek, Avrupa Yakası’nda şu şehir bize kalacak, Anadolu Yakası’nda bu şehir bize kalacak diyebilmeliyiz. Bunun artık gizlisi saklısı yok. Örnek olarak söylüyorum. İsimlendirme kesinlikle yapmadık. Avrupa Yakası’nda Arnavutköy, Anadolu Yakası’nda Sultanbeyli olabilir. Ya da muadili başka ilçeler olabilir. Bunların herhangi birinde yüzde 20-30-40 oyumuz yok. İstanbul genelinde yüzde 3.5 oyumuz var. Bugün yapılan anketlerde İstanbul’un genelinde oyumuzu yüzde 6-7 düzeyinde. Bir pazarlık değil, bir mutabakat arayışındayız. Biz burada ittifak isteyen taraf değiliz. Tabanımızda, teşkilatımızda ittifak talebi yok.”







O TARİHE İŞARET ETTİ

"AK Parti gelsin illa ittifak yapalım diye bir durum yok" diyen Kılıç, 10 Şubat tarihine işaret etti. Kılıç, "10 Şubat tarihinde Genel Başkanımız Fatih Erbakan yerel seçim beyannamesini ilan edecek. O gün itibariyle bir anlaşma sağlanamazsa, Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklayacak" dedi.





“ESKİŞEHİR’DE ADAY ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

“Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi bize kalsın gibi bir talep içerisinde değiliz” diyen Kılıç, “Spesifik gelişmeyle ilgili çok net bir değerlendirme ifade edemeyeceğim. Ama Yeniden Refah Partisi’nin Eskişehir’de bir büyükşehir belediye başkan adayı arayışı var ve hatta şunu ifade edebilirim: Bu görüşme için Eskişehir’e bizzat ben gittim. Tam soru merkezine gelmiş oldu esasında. Diğer ilçeler bazında büyükşehirlerde aday çıkarmayalım Sarıcakaya bize kalsın gibi bir talep içerisinde doğrusu olduğumuzu düşünmüyorum. Böyle bir irade, bir inisiyatif yerel aktörler arasında görüşüldüyse buna da genel merkez olarak henüz biz tanıklık etmedik. Yeniden Refah Partisi Eskişehir’de büyükşehir belediye başkan adayını çıkaracaktır. Bunu net ifade edebilirim” diye konuştu.