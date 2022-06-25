Samanyolu Haber /Gündem / Metropoll anketi: Yüzde 51 Erdoğan'ı onaylamıyor /25 Haziran 2022 20:05

Metropoll anketi: Yüzde 51 Erdoğan'ı onaylamıyor

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, katılımcıların yarısından fazlası Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamıyor.

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Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Haziran 2022 araştırmasından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevine onayına ilişkin yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, “Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusun sorulduğu ankette yüzde 51,6 “Hayır, onaylamıyorum,” yüzde 44,2 “Evet, onaylıyorum”, yüzde 4,2 “Fikrim yok/Cevap yok” yanıtını verdi.

Anket sonuçlarının partilere dağılımına bakıldığında ise AKP'lilerin yüzde 89,2'si Erdoğan'ın görevini onaylarken, yüzde 7,8'lik bir kesim “Onaylamıyorum” dedi. MHP'de ise yüzde 66'lık kesim “Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylıyorum” derken, yüzde 31,1 ise “Onaylamıyorum” cevabı verdi.

Metropoll'un anketlerine göre Erdoğan'ı “Onaylamıyorum” diyenler Nisan ayında yüzde 47,3 iken, Haziran ayında yüzde 51,6’ya yükseldi. Aralık 2021’den Haziran 2022’ye kadarki süreçte ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev onayı, yüzde 38’lerden yüzde 44,2’ye yükseldi.
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