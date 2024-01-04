MetroPOLL, 'AYM' anketini açıkladı

MetroPOLL Araştırma, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyup uyulmaması konusundaki anketini açıkladı.





“Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlara uyulmamasını doğru buluyor musunuz?” diye sorulan ankette, katılımcıların yüzde 60’ı ‘Hayır’, yüzde 22,6’ı ‘Evet’ yanıtını verirken; yüzde 17,4’üyse fikir belirtmedi.





Kasım 2023’te yapılan ankette, katılımcıların son seçimlerde oy verdiği partiye göre dağılımı yapıldı.





Siyasi partilere göre dağılımsa şöyle oldu:





AKP





Evet: Yüzde 27,6





Hayır: Yüzde 50,8





Cevap yok: Yüzde 21,6





CHP





Evet: Yüzde 19,1





Hayır: Yüzde 71,6





Cevap yok: Yüzde 9,3





DEM PARTİ





Evet: Yüzde 26,6





Hayır: Yüzde 63,5





Cevap yok: Yüzde 9,9





İYİ PARTİ





Evet: Yüzde 23,3





Hayır: Yüzde 67,1





Cevap yok: Yüzde 9,6





MHP





Evet: Yüzde 34





Hayır: Yüzde 45,6





Cevap yok: Yüzde 20,4











