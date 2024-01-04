Samanyolu Haber /Gündem / MetroPOLL, 'AYM' anketini açıkladı /04 Ocak 2024 14:50

MetroPOLL, 'AYM' anketini açıkladı

Araştırmaya göre her 10 kişiden 6’sı AYM kararlarına uyulmamasını 'doğru bulmuyor.'

SHABER3.COM

MetroPOLL Araştırma, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyup uyulmaması konusundaki anketini açıkladı.

“Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlara uyulmamasını doğru buluyor musunuz?” diye sorulan ankette, katılımcıların yüzde 60’ı ‘Hayır’, yüzde 22,6’ı ‘Evet’ yanıtını verirken; yüzde 17,4’üyse fikir belirtmedi.

Kasım 2023’te yapılan ankette, katılımcıların son seçimlerde oy verdiği partiye göre dağılımı yapıldı.

Siyasi partilere göre dağılımsa şöyle oldu:

AKP

Evet: Yüzde 27,6

Hayır: Yüzde 50,8

Cevap yok: Yüzde 21,6

CHP

Evet: Yüzde 19,1

Hayır: Yüzde 71,6

Cevap yok: Yüzde 9,3

DEM PARTİ

Evet: Yüzde 26,6

Hayır: Yüzde 63,5

Cevap yok: Yüzde 9,9

İYİ PARTİ

Evet: Yüzde 23,3

Hayır: Yüzde 67,1

Cevap yok: Yüzde 9,6

MHP

Evet: Yüzde 34

Hayır: Yüzde 45,6

Cevap yok: Yüzde 20,4



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