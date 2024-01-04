Samanyolu Haber /Gündem / Suudiler, Süper Kupa için Lahey'e gidiyor /04 Ocak 2024 14:43

Suudiler, Süper Kupa için Lahey'e gidiyor

Protokolde yer almayan nedenlerle Süper Kupa maçına çıkmayan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ödedikleri parayı geri isteyen ve tazminat talep eden Suudiler, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidiyor.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak protokolde yer almayan Atatürk temalı tişörtler ve pankartlar nedeniyle gerçekleşmeyen Turkcell Süper Kupa finali için Suudiler harekete geçiyor.

LAHEY'E GİDİYORLAR

Bosna merkezli haber ajansı Klix'in haberine göre bu konu Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınacak.

Suudi Arabistan destekli organizasyon şirketi Riyadh Season, maçın düzenlenmesi için; TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye verilen paralarla birlikte tazminat talep ediyor. Haberin devamında söz konusu paranın Suudiler'e iade edileceğinin kesin olduğu vurgulandı.
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