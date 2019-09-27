Samanyolu Haber /Politika / MHP o toplantıyı iptal etti /27 Eylül 2019 22:34

MHP o toplantıyı iptal etti

İstanbul'da iki gün arayla meydana gelen depremler sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 30 Eylül'de Ankara'da düzenleyeceği toplantıyı iptal etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 30 Eylül Pazartesi günü Ankara’da milletvekilleri ve il başkanlarıyla yapmayı planladığı toplantıyı İstanbul’daki deprem gerekçesiyle iptal etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada, “MHP yetkili kurullarıyla milletvekilleri ve il başkalarının katılımıyla 30 Eylül’de yapılacağı duyurulan toplantımız, 1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla yaşanacak gündem yoğunluğu ve İstanbul’da yaşanan yer sarsıntılarının devam etmesi dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir.” denildi.
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