Samanyolu Haber /Gündem / MHP olmadı; YRP ve HÜDA PAR için 'yer açıldı' /07 Nisan 2023 09:42

MHP olmadı; YRP ve HÜDA PAR için 'yer açıldı'

AKP, ortakları için listelerinde yer açtı. Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR, iktidar partisinin kontenjanından seçime girecek. Yeniden Refah Partisi, seçime kendi parti amblemi ve listeleriyle katılacak ancak bazı illerde AKP lehine aday çıkarmayacak.

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Siyasi partilerde listelere son şekiller verilmek üzere. Edinilen bilgiye göre, AKP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasındaki “ortak liste” temasları da sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulan Cumhur İttifakı protokolünde, ittifak çatısı altında seçimlere girecek 4 partinin, AKP, MHP, YRP ve BBP’nin, “kendi parti amblemi ve listeleriyle” oy pusulasında yer alacağı belirtildi. HÜDA PAR ise “AKP listelerinden seçimlere gireceğini” duyurdu. 

Cumhur İttifakı kanadı, “14 Mayıs’taki seçimlerde, 5 milletvekilinden az milletvekili çıkaran ve CHP’nin de milletvekillerinin bulunduğu illeri riske atmak istemiyor.” Bu durumda “19 ilin olduğu” belirtiliyor. Bu nedenle daha önce AKP ile MHP heyetleri arasında, 19 ilde “ortaklık sağlanabilir mi üzerinde değerlendirmeler yapılıyordu.” Ancak AKP ve MHP’nin, kendi aday listeleri ve parti amblemleriyle seçimlere katılacağı “netlik kazandı.”

‘TABANIMIZ AYNI’
AKP ile YRP ve BBP arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. BBP de YRP de “seçimlere kendi parti amblemleri ve listeleri ile katılacak.” AKP, YRP ve BBP arasında yapılan görüşmelerde, YRP ve BBP’nin, bazı illerde “AKP lehine milletvekili adayı göstermeyeceği” belirtiliyor. AKP’de, “Bazı illerde, YRP ile AKP milletvekili çıkardığı takdirde, bu hiçbir partiye yaramıyor. YRP ile seçmen tabanımız aynı. O nedenle bazı illerde YRP, AKP listelerinden seçimlere girecek. Bazı illerde ise kendi aday listeleriyle seçimlere katılacaklar. Benzer bir durum BBP için de geçerli. BBP de bazı illerde aday çıkarmayarak, AKP listelerinden seçime girecek, diğer illerde ise kendi adaylarını çıkaracaklar” değerlendirmesi yapılıyor.

AKP’de, YRP, BBP ve HÜDA PAR için “3 milletvekili kontenjanının bulunduğu” belirtiliyor. 

DESTİCİ: LİSTE HAZIRLIYORUZ
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün TBMM’de yaptığı basın toplantısında ortak listeye ilişkin soruya, “Mutabakat yok. Şu anda Cumhur İttifakımızdaki dört siyasi parti kendi milletvekili aday listeleri ile seçime girecek. Bizde mülakatlar sona eriyor. Biz de BBP olarak listelerimizi hazırlıyoruz. Pazar günü de YSK’ye teslim edeceğiz” yanıtını verdi. 


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