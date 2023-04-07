Yazıcıoğlu'nun oğlundan açıklama: CHP'den aday mı oluyor?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken siyasi partiler de vekil listelerini hazırlamaya devam ediyor. Partilerin milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ye teslim etmeleri gerekiyor.







25 Mart'ta Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nun CHP'den aday olacağı iddia edilmişti.





Yazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mayıs'taki seçimlerde milletvekili adayı olacağına ilişkin kamuoyunda yer alan haberleri anımsatarak "Milletvekili olmam konusunun kamuoyunda sıkça gündeme gelmesini, Türk milletinin babam şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahsı manevisine verdiği değerin bir neticesi olarak görüyor ve bunu çok kıymetli buluyorum" ifadesini kullandı.





Kendisinin tek bir gündeminin olduğunu vurgulayan Yazıcıoğlu, "Benim 14 yıldır olduğu gibi bugün de tek bir gündemim var o da hak ve adalettir. 14 yıldır sonuçlanmasını beklediğimiz, mücadelesini verdiğimiz şehit Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ilgili neredeyse hiçbir netice alınamamışken şahsımın başka konularla ilgilenmesi söz konusu değildir" görüşünü paylaştı.





Şimdiye kadar resmi ve siyasi makamlar ile yaptığı tüm görüşmelerdeki tek konunun babasına yönelik suikastın aydınlatılması olduğunu işaret eden Yazıcıoğlu şunları kaydetti:





"Milletimizin babamın aziz hatırasına gösterdiği teveccühü heba etmeden, bu istikamet doğrultusunda önümüzdeki seçimlere ilişkin herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği adaylık düşüncem olmadığını ve hakkımda çıkan adaylık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtir; önümüzdeki seçimlerin memleketimiz ve büyük Türk milletine hayırlar getirmesini dilerim."