Samanyolu Haber /Gündem / MHP, ortağından bakanlık koltuğu isteyecek /11 Eylül 2022 14:36

MHP, ortağından bakanlık koltuğu isteyecek

Seçimler yaklaşırken MHP kulisleri de hareketlendi. İddiaya göre MHP'li yöneticiler, "Al ver ittifakı değiliz ama bu sorumluluğun gereği olarak elimizi daha fazla taşın altına koymak gerekebilir. Buna kabineye bakan vermek de dahil” değerlendirmesini yaptı.

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AKP ile birlikte Cumhur İttifakı'nda bulunan MHP, "Aday belli, karar net" sloganıyla yürüttüğü kampanya kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istiyor; kendilerinin de en güçlü şekilde Meclis'e taşınması için çağrı yapıyor.

Ancak Gazete Duvar'da yer alan habere göre seçmenin bir başka talebi daha var. O da 2017 referandumundan bu yana AKP'ye destek veren MHP’nin bu desteğinin artık somut ortaklığa dönüşmesi. Yani seçimlerin kazanılması durumunda oluşturulacak kabineye MHP’den de bakan verilmesi.

Gazete Duvar'ın ‘Duvar Arkası" bölümündeki ilgili bölüm şöyle:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘erken seçim var mı’ sorusuna verdiği yanıt üzerinden hesap yaparsak seçimlere 9 ay 8 gün var.

4 Eylül’de Sivas’ta düzenlediği mitingle seçim kampanyasını başlatan MHP, bugün Bursa’da, gelecek hafta Kayseri'de, ardından Erzurum’da olacak. Kastamonu, Elazığ ve Adana mitinglerinin de programlandığı biliniyor. Son iki seçimde çok az sayıda bölgesel miting yapan MHP’nin 2023 seçiminde her ilde miting yapmayı hedeflediğini anlatan parti yöneticileri “Mitinge doyacağız” diyor.

“Aday belli, karar net” sloganıyla yürütülen kampanyada Cumhurbaşkanı Erdoğan için oy isteniyor, MHP’nin de en güçlü şekilde Meclis’e taşınması çağrısı yapılıyor.

Ancak seçmenin bir başka talebi daha var. O da 2017 referandumundan bu yana AK Parti’ye destek veren MHP’nin bu desteğinin artık somut ortaklığa dönüşmesi. Yani seçimlerin kazanılması durumunda oluşturulacak kabineye MHP’den de bakan verilmesi. Ancak bu konuda partide iki farklı görüş var.

“Bu ortaklık al-ver ortaklığı değil” diyenler bakan vermeme tutumunun devam edeceği görüşünde. Bazı yöneticiler ise önümüzdeki seçimin farklı olduğunu belirterek, “Al ver ittifakı değiliz ama bu sorumluluğun gereği olarak elimizi daha fazla taşın altına koymak gerekebilir. Buna kabineye bakan vermek de dahil” değerlendirmesini yapıyor.
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