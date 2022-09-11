Herşey bir hayal ile başladı





Endonezyalı Rahmi Amelia, Azerbaycanlı Sema Sultanova,Tanzanyalı Kalima Hamidi, Arnavutluklu Gabriel Uku ,Kazakistanlı Jumuhan Asilov Fransalı Romina ve Frankee ve daha niceleri... 20 yıl içerisinde Uluslararası Dil ve Kültür Festivali IFLC programlarında sahne aldılar hoş bir seda bıraktılar.

2003'te başlayan bu yolculukta 20 yılda neler yaşandığını bir kez daha hatırlattılar.





Almanya’nın Bochum şehrinde yapılan program 20. Özel prorramı yapıldı . Dünyanın birçok yerinden katılan davetliler unutulmaz anlar yaşadılar. Yıllar içerisinde İFLC'nin okulunda yetişmiş öğrenciler tek tek sahne aldılar. Hem eski günleri hatırlattılar hem de şimdi neler yaptıklarını anlattılar..





Programın açılış şarkısını Arnavutluk ve Romanya’dan Mishela Rapo ve David Burlacu "Dünyanın Renkleri" isimli parçayla yaptı. 10 yıl önce “Gönül Yarası” isimli eseri seslendirerek büyük dikkat çeken Sema Sultan İbrahim sahne aldı. Sema Sultan İbrahim, KYK’lılarının da anıldığı törende 2016’da çıkarılan bir KHK ile görevden alınan ve daha sonra yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Fadime Güler’in “Elveda” adlı şiirini şarkı olarak seslendirdi. Salonda şarkıyı dinleyenler gözyaşlarını hakim olamadı.





Şimdilerde Ülkesinde televizyonculuk yapan Tanzanyalı Kassim Amini Suwedi Necip Fazıl'ın 'Zindandan Mehmet'e mektup' şiirini okudu.





Yıllar önce Kenya’dan etkinliğe katılıp Karadeniz oyun havalarıyla gönüllerde taht kuran öğrenciler bu sefer kocaman gençler olarak seyirciyi coşturdu.





Ülkelerinde üst düzey meslek sahibi olduklarını söyleyen gençler yine salondakilerden büyük alkış aldı





20 yıl boyunca aralıksız devam programlarda katkısı bulunan öğretmenler, öğrenciler ve emekçiler tek tek sahne çağrılarak ödüllendirildi





Programda , Anne ve babası KHK ile ihraç edilen Zeynep Vildan da sahnede yaşadıklarını ve gelecek hayellerini anlattı

Yürüme engelli 15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel, Türkiye'den Belçika'ya uzanan Hicret yolculuğu ile sembol isimlerden biri olmuştu.









2003 yılında 17 ülkeyle başlayan , oradan yüzlerce ülkeye yayılan , stadlara salonlara sığmayan gösterilere dönüşen bu organizasyonların fikir mimarı olarak Fethullah Gülen

Hocaefendi programa özel bir mesaj gönderdi . Fethullah Gülen Hocaefendi, IFLC’nin Allah’ın lütfu ve keremiyle her şart ve durumda varlığını sürdürdüğünü vurgulayarak etkinliğe gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı; “Çok kıymetli tertip heyeti ve muhterem misafirler, insanlığın zorlu bir dönemden geçtiği bugünlerde, dünya barşına katkı sağlama gayesine matuf, Türkçe Olimpiyatları’ndan IFLC’ye uzanan çizgide bu kültür şöleninin yirminci senesi münasebetiyle düzenlenen onur gecesine nazik davetinizi aldım, çok teşekkür ederim. Bugüne kadar hiçbirine bizzat katılamadığım bu güzel organizasyonun bu seneki programına da iştirak edemeyeceğim. Zira binlerce fedakâr öğretmenin ve her biri ayrı bahçelerin çiçekleri, saf ve temiz öğrencilerin emeği ve gayretiyle gerçekleştirilen bu hayırlı işin -bir katkım olmadığı halde- fakire izafe edilmesinden endişe ettim.”













Bu mesajın ardından Hocaefendi'ye de bir vefa ödülü takdim edildi. Hocaefendi’nin ödülünü Ebru TV eski Genel Müdürü Adem Kalaç aldı.







Program bütün öğrencilerin sahnede geleneksel 'Yeni bir Dünya' şarkısı ile kapanış yaptı

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