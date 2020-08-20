Samanyolu Haber /Politika / MHP'de 'mahallenin haini' temizliği /20 Ağustos 2020 14:40

MHP'de 'mahallenin haini' temizliği

MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt’a en yakın isimlerden MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz'ın istifasının ardından 8 ilçe başkanı görevden alındı. Cemal Enginyurt ihracının ardından "bana hain diyorlar" demiş ve daha önceki söylemlerine bakarak hain denmesini hak ettiğini söylemişti

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İhraç edilmesinin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarını makam odasındaki duvarındandan indiren milletvekili Enginyurt’un bu görüntüleri paylaşmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığına göre, MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz'ın Enginyurt'un ihracına tepki göstererek istifa etmesinin ardından, Enginyurt'a yakın olduğu bilinen 8 ilçe başkanı görevden alındı.

Görevden alınan kişiler hakkında resmi yazılar Ordu Valiliği’ne iletildi. 

Görevden alınan ilçe başkanlıkları şunlar: 

Ünye, Ulubey, Çaybaşı, Mesudiye, Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş

"HERKESE HAİN DİYORDUM ŞİMDİ BANA HAİN DİYORLAR, BUNU HAK ETTİM"

Enginyurt partiden ihraç edildikten sonra şunları demişti:
''Şimdi mesela 2 gün olmuş partiden atılalı, 41 yıldır olduğum partide bana 'hain' diyorlar. Ben bunu hak ettim. Niye? Sen önüne gelene hain dersen, bundan önce her atılana hain dersen, her önüne gelene saldırırsan birisi de sana 'Çalma birisinin kapısını, çalarlar kapını' misali şimdi döndük mahallenin haini biz olduk.''
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