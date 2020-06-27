MHP'den Arınç'a: Erdoğan'ın sırtındaki kambursun, taşıdığın pis fikirlerini biliyoruz

Tartışmalı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bu kez katıldığı bir programda “MHP, AK Parti’nin sırtında yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?” sorusuna, “Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içimde kalsın” diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ı hedef aldı. Enginyurt, “Cumhurbaşkanı’nın sırtında bir kambur varsa, Bülent Arınç sensin! İçinde taşıdığın pis fikirleri biz biliyoruz. Ülkücü ve MHP düşmanısın” dedi.





“CUMHURBAŞKANI’NIN SIRTINDA BİR KAMBUR VARSA…”





Enginyurt, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Sen yoksun yanında da başarısız mı? Sen var mıydın 24 Haziran’da? 24 Haziran’da MHP vardı. Bülent Arınç’a soruyorlar ‘MHP, AK Parti’nin sırtında yük demiştiniz, aynı fikirde misiniz?’ Diyor ki ‘Cumhurbaşkanımız üzülüyor, onun için düşüncem içimde kalsın’. Yani demek istiyor ki ‘aynı düşüncedeyim.’ Cumhurbaşkanı’nın sırtında bir kambur varsa, Bülent Arınç sensin! MHP’liler kimsenin sırtında kambur olmamıştır. Bülent efendi, içinde taşıdığın pis fikirlerini biz biliyoruz. Ülkücü ve MHP düşmanısın. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.