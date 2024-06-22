CHP'li Şerafettin Bahadır'a saldırıda MHP'li eski başkanın yakınları tutuklandı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, CHP’li Şerafettin Bahadır‘ın otomobilinin önü kesilerek darp edilip silahlı saldırıda ağır yaralandığı olaya ilişkin Pınarbaşı’nın önceki dönem belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu’nun kardeşi ve yeğeni hakkında tutuklama kararı verildi.



BirGün'de yer alan habere göre sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğrayan CHP üyesi Şerafettin Bahadır, yoğun bakıma alınmıştı.



Saldırı düzenleyen kişilerin Pınarbaşı’nın eski belediye başkanı MHP’li Menduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ve yanındakiler olduğu öne sürülmüştü.



Yoğun bakımda tedavisi süren Bahadır’ın 5 gün süreyle uyutulacağı açıklanmıştı.