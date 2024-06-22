Saldırıya uğrayan CHP'li Şerafettin Bahadır'ın hayati tehlikesi sürüyor: 5 gün uyutulacak

Aşkın Genç, "Pınarbaşı halkı kararını vermiştir ve belediye başkanı olarak Sayın Deniz Yağan'ı seçmiştir. Artık bunun üzerinde kirli tezgahlar, kirli oyunlar, planlamak hayata geçirmek Kayseri'ye bir menfaat sağlamaz. Adı geçen şahıslara da partilere de bir menfaat sağlamaz. Pınarbaşı'nın merkez mahallesinden bir insan, kızının gözleri önünde önce darbediliyor. Sonra da vuruluyor. Yirmi birinci yüzyıl Türkiye'sine ve Kayserimize bunlar yakışıyor mu? Hep beraber, 'geçmiş olsun, adalet yerini bulacaktır' diyoruz. Ama o insan ölümle pençeleşiyor. Ben şimdi oradan geldim. Hala hayati tehlikesi var. Hala uyutuluyor. En az 5 gün uyutulacak. Yani kurtulur mu? Tüm dualarımız onun kurtulması için" ifadelerini kullandı.





Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ın otomobilinin önü kesilerek darbedilip silahlı saldırıda ağır yaralandığı olaya ilişkin Pınarbaşı’nın önceki dönem belediye başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu, şüpheli olarak jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bahadır’ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, gözaltına alınan Ejder Uzunluoğlu’nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, konuyla ilgili CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Cumhuriyet Halk Partili bir kardeşimiz, bugün komada ölümle cebelleşiyor. 100 tane Pınarbaşı kazansak ne olur? 1000 tane Pınarbaşı Belediye Başkanlığı kazanılsa, kaybedilse, bir Şerafettin Bahadır'ın canına değer mi? Biz, 'kesinlikle değmez' diyoruz. O can hayatta olsun, gerekirse hiçbir belediyemiz olmasın. Bunu artık insanların hazmetmesi lazım. 31 Mart'ta kazandık. Yaşananları hep beraber tüm Türkiye gördü. 2 Haziran'da tekrar kazandık. İşte geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Kayseri bunları hak etmiyor. Kayseri ne yazık ki bu tip olaylarla konuşuluyor. Bu tip olaylarla gündeme geliyor. Kayseri, 'huzur şehri, dostlukla aziz, kadim bir kent' diyoruz. Ama ne yazık ki bu şekilde gündeme gelmesi beni bir Kayseri milletvekili olarak çok üzülüyor" dedi.CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin de şöyle konuştu:"Dün akşam saatlerinde Şerafettin Bahadır kardeşimiz, bir araçla önce takip ediliyor. Bir köyde önü kesiliyor. Oradan kurtuluyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arıyor. Tehdit edildiğini, takip edildiğini, yolunun kesildiğini isim vererek belirtiyor. Bir sonraki köyün girişinde aynı araç önünü kesiyor. Arabaya yaklaştığında, 'Kızım içeride, kızımı bırakın, nereye istiyorsanız geleyim' diyor. Ama delikanlılık, racon kızının yanında, ailesinin yanında bir babaya yapılmaması gerekir. Aslında hiç yapılmaması gerekir ama kızının yanında vahşice sopalarla saldırarak darbedilip, ayaklarına sıkılıp en sonunda havaya ateş açarak mesaj vermeye çalışıyorlar. Dediğim gibi mesajı aldık ama kirli oynanmak istenen oyunların aleti olmayacağız. Buradan ilin valisine, yargısına, mülki amirlerine, herkese seslenmek istiyorum; bu olayları sebep verenlerin başını okşayarak Kayseri'de huzuru sağlatamazsınız. Eğer bir ahlaksızlık, bir darp, bir terörizm estiriliyorsa ucu kime dayanıyorsa, nereye gidiyorsa gitsin bunun mutlaka takipçileri olmalı ve biz takipçisi olacağız."