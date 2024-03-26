MHP'li vekilden emekliye geçim tavsiyesi: Domates satsınlar

Emeklilerin maaş zammı beklentileri boşa çıkarken, iktidar cephesinden gelen 'ek gelir' önerileri şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı. MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın "Domates mi alır satarız, 10 bin lira ek gelir lazım" sözleri, emeklileri derinden üzdü.







'DOMATES Mİ ALIR SATARIZ, 10 BİN LİRA EK GELİR LAZIM'



Kaşlı, Kanal 68 TV'deki programda, emeklilerin ve memurların geçim sıkıntısına karşı ek iş yapmalarını önerdi. 80'li yıllarda öğretmenlerin mesai sonrası simit satarak geçimlerini sağladığını hatırlatan Kaşlı, "Bir şeyler yapmamız lazım. Domates mi alır satarız, 10 bin lira ek gelir lazım..." ifadelerini kullandı. Bu sözler, emekliler arasında tepkilere yol açtı.





'SADECE DEVLETTEN BEKLEMEK YERİNE…'

Kaşlı “Bizim de bir şey yapmamız lazım. Domates mi alır mı satarız, 10 bin lira ek gelir getirecek… Daha önce ben biliyorum, öğretmen okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu. Çünkü o zamanlar 100 lira maaş, 50 lira kiraydı. O dönemleri de yaşadık 80’li yıllarda. Vatandaşımızdan da aile ekonomisine katkı sağlayacak bir şeyler bulmasını, uğraşmasını isteriz sadece devletten beklemek yerine…” şeklinde konuştu.