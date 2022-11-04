Samanyolu Haber /Gündem / Miçotakis: Bizde de enflasyon yüzde 85 olsa ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım /04 Kasım 2022 18:32

Miçotakis: Bizde de enflasyon yüzde 85 olsa ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım

unanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile yaşanan gerginliği AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından gündem değiştirme çabası olarak gördüğünü söyledi. Miçotakis, "Eğer Yunanistan'da enflasyon yüzde 85 olsaydı ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım" dedi. AB üyesi Yunanistan'da yıllık enflasyon yüzde 12.

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Türkiye’de iktidarın halkın dikkatini ekonomiden uzağa çekmeye çalıştığını söyleyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Eğer Yunanistan’da enflasyon yüzde 85 olsaydı ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım” dedi.

Berlin’de gerçekleşen Batı Balkan Zirvesi’nin ardından açıklamalarda bulunan Miçotakis, “Eğer Yunanistan’da enflasyon yüzde 85 olsaydı ben de konuyu değiştirmeye çalışırdım” dedi. T24’te yer alan habere göre, Ankara’nın Atina’ya yönelik açıklamaları sorulan Miçotakis, “Eğer Türk yetkililer her Yunanistan’ı provoke ettiğinde cevap verseydim başka şeye zamanımın kalacağını zannetmiyorum” diye konuştu. “Daha önce de söylediğim gibi, bir yere varmayacak tartışmalara girmeyeceğiz” diyen Miçotakis, “Yunanistan’ın duruşu çok nettir, buna ekleyecek bir şeyim yok” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Yunanistan ile ilgili son açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye davet ediyorum, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum. Yunanistan’ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz. Kendine gel.” Bu açıklamanın ardından iki başkentten birbirlerini hedef alan açıklamalar daha da sıklaşmaya başladı.
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