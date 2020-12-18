Samanyolu Haber /Dünya / Milano'da son 500 yılın en şiddetli depremi /18 Aralık 2020 10:56

Milano'da son 500 yılın en şiddetli depremi

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), Milano kentinde son 500 yılın en şiddetli depreminin meydana geldiğini söyledi.

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INGV Sözcüsü Lucia Ludzi, ülkenin kuzeyindeki Milano kentinde dün saat 16.59’da 3.9 şiddetinde depremin saptandığını açıkladı. Depremin merkez üssünün Milano’nun 6 kilometre batısında 56 kilometre derinlikte olduğu aktarıldı.

Sarsıntı şehrin farklı mahallelerinde ve çevresindeki bölgelerde hissedildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı, hasarın tespit edilmediği, depremin sadece kısa bir süreliğine trafiğin kilitlenmesine ve yerli demiryolu şirketi Trenord’a ait trenlerin rötar yapmasına sebep olduğu kaydedildi.

Ludzi, "Bugün Milano’da meydana gelen deprem, bu bölgede 500 yıl önce kayda geçen depremle karşılaştırılabilir. Yaklaşık 5 şiddetinde olan tek daha güçlü deprem 26 Kasım 1396’da burada meydana geldi. Bu depremin merkez üssü Monza’ydı (günümüzde Milano’nun banliyölerinden biri)" ifadesini kullandı.
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