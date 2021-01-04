Samanyolu Haber /Politika / Millet İttifakı'ndan ayrılıyor! /04 Ocak 2021 10:54

Millet İttifakı'ndan ayrılıyor!

Demokrat Parti (DP), Millet İttifakı'ndan ayrılıyor. DP gerekçe olarak "HDP'nin ittifaka dışarıdan destek vermesi" ihtimalini gösterildi.

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Demokrat Parti (DP), cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerde Millet İttifakı bloku içinde yer almıştı. Ancak 2023’te yapılacak seçimlerine bağımsız gireceğini bildiren DP yetkilileri, bunda en büyük etkenin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) “doğrudan ya da dolaylı şekilde Millet İttifakı’na destek verebileceği ihtimali” olduğunu söyledi. 

DP’nin bu tutumu sonrası gözler, yeni kurulan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ile Gelecek Partisi’ne çevrildi.

Yeni kurulan partilerin, 2023’teki seçimlerde, “Millet İttifakı’ndan bağımsız” bir araya gelerek, Meclis’te yeni bir grup kurabileceği de konuşuluyor. 

Bugüne dek Millet İttifakı içinde yer almayı tercih eden DP’nin 2023 seçimlerinde Millet İttifakı bloku içinde yer almak istemediği, milletvekili aday listelerini ve kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracağı belirtiliyor.

MİLLET İTTİFAKI’NA MESAJ
 
Cumhuriyet’ten Seda Güneysu’nun haberine göre, DP yeni yol haritası kapsamında ilk ziyaretini de salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyen Diyarbakır annelerine yapacak. 

Parti yöneticileri, ziyaretle Millet İttifakı’na doğrudan bir mesaj verildiğini belirtiliyor.

Partinin, 2023’e giderken çizgisini ise yine “güçlendirilmiş parlamenter sistem ve bütçe yetkisinin tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilmesi” teşkil edecek.

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