Milletvekili, soru önergesi verdi, hakkında dava açıldı!

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’a, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece hakkındaki iddiaların araştırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi nedeniyle dava açıldı. Önergesinin yanıtlanmadığını da anımsatarak davaya tepki gösteren Barut, “Anayasal güvence altında, TBMM’de yasama faaliyetleri yürütüp denetim yetkisini kullanırken soru önergemize yanıt vermeyip bir milletvekili hakkında dava açılması en hafif tabiriyle skandaldır” dedi.









EŞİNİN HESABINA 150 BİN DOLAR YATIRDI





CİDDİYE ALINMIŞ OLACAK Kİ AYRI AYRI SORUŞTURMA AÇILMIŞ





Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Barut, 11 Ekim 2021’de TBMM Başkanlığı’na Işıkgece hakkında soru önergesi verdi. Barut, önergesinde Işıkgece’nin “özel yetkilerle donatıldığını” belirterek Işıkgece’nin eşinin hesabına “ihale ve ithalat izniyle ilgili 150 bin dolar yatırdığını” ileri sürdü. Barut, “Bakanlıktan hayvan ithalatı için izin işlemleri zorlaştırılan ve iktidar partisine mensup bir milletvekilinin tavassutuna rağmen çözülemeyen işlemler için ilgili şirketin Ayşe Ayşin Işıkgece’nin eşinin hesabına para aktarmak suretiyle ithalat iznini aldığı yönündeki iddialar gerçek midir” sorularını yöneltti. Işıkgece ise “iftira atıldığı” iddiasıyla İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tazminat davası açtı.Kimseye iftira atmak ve hakaret etmek gibi bir kastının bulunmadığını söyleyen Barut, “Gündeme gelen iddialar ciddiye alınmış olacak ki hem Bakanlık Teftiş Kurulu hem de Devlet Denetleme Kurumu tarafından ayrı ayrı soruşturma açılmıştır. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’yi görevini yapmaya, şeffaflığa davet ediyoruz” dedi.