Samanyolu Haber /Gündem / Milletvekili, soru önergesi verdi, hakkında dava açıldı! /14 Aralık 2021 12:23

Milletvekili, soru önergesi verdi, hakkında dava açıldı!

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece hakkındaki iddialar için Meclis'e verdiği soru önergesi nedeniyle CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’a dava açıldı.

SHABER3.COM

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’a, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece hakkındaki iddiaların araştırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi nedeniyle dava açıldı. Önergesinin yanıtlanmadığını da anımsatarak davaya tepki gösteren Barut, “Anayasal güvence altında, TBMM’de yasama faaliyetleri yürütüp denetim yetkisini kullanırken soru önergemize yanıt vermeyip bir milletvekili hakkında dava açılması en hafif tabiriyle skandaldır” dedi.



EŞİNİN HESABINA 150 BİN DOLAR YATIRDI

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Barut, 11 Ekim 2021’de TBMM Başkanlığı’na Işıkgece hakkında soru önergesi verdi. Barut, önergesinde Işıkgece’nin “özel yetkilerle donatıldığını” belirterek Işıkgece’nin eşinin hesabına “ihale ve ithalat izniyle ilgili 150 bin dolar yatırdığını” ileri sürdü. Barut, “Bakanlıktan hayvan ithalatı için izin işlemleri zorlaştırılan ve iktidar partisine mensup bir milletvekilinin tavassutuna rağmen çözülemeyen işlemler için ilgili şirketin Ayşe Ayşin Işıkgece’nin eşinin hesabına para aktarmak suretiyle ithalat iznini aldığı yönündeki iddialar gerçek midir” sorularını yöneltti. Işıkgece ise “iftira atıldığı” iddiasıyla İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tazminat davası açtı.

CİDDİYE ALINMIŞ OLACAK Kİ AYRI AYRI SORUŞTURMA AÇILMIŞ

Kimseye iftira atmak ve hakaret etmek gibi bir kastının bulunmadığını söyleyen Barut, “Gündeme gelen iddialar ciddiye alınmış olacak ki hem Bakanlık Teftiş Kurulu hem de Devlet Denetleme Kurumu tarafından ayrı ayrı soruşturma açılmıştır. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’yi görevini yapmaya, şeffaflığa davet ediyoruz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Milletvekili, soru önergesi verdi, hakkında dava açıldı! Sonraki Haber >>

Çocukların ekonomik kriz isyanı

Çocukların ekonomik kriz isyanı

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Yandaşlığı da abattılar

Yandaşlığı da abattılar

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:34:20