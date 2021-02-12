Samanyolu Haber /Eğitim / Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yüz yüze eğitim duyurusu /12 Şubat 2021 21:46

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yüz yüze eğitim duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada 12. sınıflarda yüz yüze yapılacak derslerin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacağı kaydedildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde yüz yüze ve uzaktan eğitime ilişkin usul ve esasları belirledi.Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim ile başlayacak olup 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla da 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecektir.

* 12. sınıflarda 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacaktır.

* Liselerde bir sınav için 40 dakika süre verilecek. Bir öğrenci bir günde 2, en fazla 3 dersten sınava girecek.

* Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek, öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacaklardır.

* (Liseler) Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacaktır.

* 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin olarak yapılacak birinci sınavlar 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların yüz yüze uygulanması sağlanacaktır.

* Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.
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