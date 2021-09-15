Samanyolu Haber /Gündem / Milli Gazete’de Oğuzhan Asıltürk’le ilgili “Durmuş Duyuran” haberi /15 Eylül 2021 14:19

Milli Gazete’de Oğuzhan Asıltürk’le ilgili “Durmuş Duyuran” haberi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni ittifak arayışlarını sürdürdüğü Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile ilgili Saadet Partisi’ne yakın Milli Gazete’de ilginç bir haber yayınlandı. “Oğuzhan Asiltürk dualar aldı, bazı alçak çevreler kinlerini kustu” başlığı ile verilen haberde Asiltürk’ün gerçek adının Durmuş Duyuran olduğu, zatürreden değil Kovid-19’dan dolayı hastanede yattığı gibi sosyal medyada yer alan birçok iddiaya yer verildi. Videonun daha sonra siteden kaldırılması ise dikkat çekti.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni ittifak arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Saadet Partisi ile yürütülen görüşmelerin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yerine Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile yapılması parti içerisinde tepkilere yol açtığı iddialarını gündeme getirmişti.

 VİDEODA OLUMSUZ YORUMLARA YER VERİLDİ
Zatürre teşhisi ile hastaneye kaldırıldığı duyurulan Oğuzhan Asiltürk ile ilgili Milli Gazete’de ilginç bir haber yayınlandı. “Oğuzhan Asiltürk dualar aldı, bazı alçak çevreler kinlerini kustu” başlığı ile verilen haberde sosyal medyada ve Ekşi Sözlük’te Asiltürk ile ilgili yorumlara video olarak yer verilmesi dikkat çekti. Haberde “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, dün İstanbul’da oğlunun evinde rahatsızlanmasının ardından ikamet ettiği Ankara’da bir hastanede tedavi altına alındı. Oğuzhan Asiltürk, zatürreye bağlı nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Saadet Partisi genel merkezi tarafından yapılan açıklamada ise, “Doktorlarımız tarafından gerekli tüm müdahaleler yapılmaktadır. Camiamız müsterih olsun; hamdolsun, sağlık durumu şu an iyi durumdadır” denildi.

34 YAŞINDA MAHKEME KARARIYLA ADINI DEĞİŞTİRDİ
Asiltürk ile ilgili yapılan yaklaşık 2 dakikalık videoda Ahval, Sol Haber, Ekşi Sözlük ve sosyal medyada yer alan Asiltürk’ün gerçek adının Durmuş Duyuran olduğu ve 34 yaşında mahkeme kararıyla Oğuzhan Asiltürk adını aldığı, zatürre olmadığı Kovid-19 hastası olduğu ve durumunun ağır olduğu gibi birçok olumsuz yoruma yer verildi. Videonun daha sonra gazetenin internet sitesinden kaldırılması dikkat çekti.
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