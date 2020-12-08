Samanyolu Haber /Spor / Milli Takım'ın Dünya Kupası eleme fikstürü belli oldu /08 Aralık 2020 21:56

Milli Takım'ın Dünya Kupası eleme fikstürü belli oldu

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yapacağın maçların tarihleri açıklandı.

SHABER3.COM

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı maçların programı belli oldu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı maçların programı açıklandı.

A Milli Takım G Grubunda, Hollanda, Norveç, Letonya, Karadağ ve Cebelitarık ile eşleşmişti.

İŞTE MİLLİ TAKIM'IN KATAR YOLUNDAKİ FİKSTÜRÜ:

24 Mart: Türkiye-Hollanda
27 Mart: Norveç-Türkiye
30 Mart: Türkiye-Letonya
1 Eylül: Türkiye-Karadağ
4 Eylül: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül: Hollanda-Türkiye
8 Ekim: Türkiye-Norveç
11 Ekim: Letonya-Türkiye
13 Kasım: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım: Karadağ-Türkiye

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