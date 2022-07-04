Samanyolu Haber /Gündem / Milyarder Jeff Bezos'tan ABD Başkanı Biden'ın benzin fiyatlarının düşürülmesi planına tepki /04 Temmuz 2022 13:07

Milyarder Jeff Bezos'tan ABD Başkanı Biden'ın benzin fiyatlarının düşürülmesi planına tepki

Jeff Bezos, ABD Başkanı Biden'ın benzin istasyonlarını işleten şirketlere fiyat düşürmesi çağrısına tepki gösterdi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden'ın benzin istasyonları işleten şirketlere fiyatları düşürme çağrısına, Amazon şirketinin kurucusu milyarder Jeff Bezos'tan tepki gösterdi.

Jeff Bezos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Biden'ın çağrısını alıntılayarak, "Ah. Enflasyon, Beyaz Saray'ın bu tür açıklamalar yapmasından çok daha büyük bir problem. Bu ya yanlış yönlendirme, ya da piyasanın temel dinamiklerinin derin biçimde yanlış anlaşılması" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden benzin istasyonlarının fiyat düşürmesi için yaptığı çağrıda, “Benzin istasyonları işleten ve pompa fiyatlarını belirleyen şirketlere mesajım basit: bu bir savaş ve küresel tehlike zamanı. Ürün için ödediğiniz maliyeti yansıtmak için pompada ödediğiniz fiyatı düşürün" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Milyarder Jeff Bezos'tan ABD Başkanı Biden'ın benzin... Sonraki Haber >>

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:04:09