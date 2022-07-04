Milyarder Jeff Bezos'tan ABD Başkanı Biden'ın benzin fiyatlarının düşürülmesi planına tepki

ABD Başkanı Joe Biden'ın benzin istasyonları işleten şirketlere fiyatları düşürme çağrısına, Amazon şirketinin kurucusu milyarder Jeff Bezos'tan tepki gösterdi.





Jeff Bezos, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Biden'ın çağrısını alıntılayarak, "Ah. Enflasyon, Beyaz Saray'ın bu tür açıklamalar yapmasından çok daha büyük bir problem. Bu ya yanlış yönlendirme, ya da piyasanın temel dinamiklerinin derin biçimde yanlış anlaşılması" yorumunu yaptı.





ABD Başkanı Joe Biden benzin istasyonlarının fiyat düşürmesi için yaptığı çağrıda, “Benzin istasyonları işleten ve pompa fiyatlarını belirleyen şirketlere mesajım basit: bu bir savaş ve küresel tehlike zamanı. Ürün için ödediğiniz maliyeti yansıtmak için pompada ödediğiniz fiyatı düşürün" demişti.