Minibüsü tarayan polis davasında gelişme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 18 polis hakkında “kasten yaralama” suçlamasıyla Suruç Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. Aylar sonra açılan soruşturmada, polislerin tarım işçilerini taşıyan minibüse "dur" ihtarında bulunmadan ateş ettiği belirtildi.







Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, 5 kişinin yaralandığı olay hakkında konuşan müşteki avukatı Adnan Yapıcı, saldırının yaralama değil, "öldürme" teşebbüsüyle yapıldığını söyledi. Yapıcı, olay yerinde 69 mermi kovanının bulunduğunu, arabaya 23 merminin isabet ettiğini söyledi ve saldırının yalnızca bir polis tarafından yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığını belirtti.





'ÖLDÜRME TEŞEBBÜSÜNDE BULUNULMUŞ'





Olaydan sonra Ankara’dan gelen polis müfettişinin işçilerden aldığı ifadeler doğrultusunda, kaymakamlığın yürüttüğü incelemelerde 18 polis hakkında “kasten yaralama” gerekçesiyle soruşturma açılmasına izin verildiğini dile getiren Yapıcı, olayın gerçekleştiği yerde bulunan kamera kayıtlarının dosyaya eklenmesi talebinin yerine getirilmediğini söyledi. Yapıcı, “Karar her ne kadar bu yönlü olsa da, tüm polisler hakkında aynı işlemin yapılmayacağı anlaşılıyor. Olaya karışan tüm polislerin ifadelerine baktığımızda sanki olayı 18 kişi değil de sadece bir polis yaptı gibi yansıtılıyor. Olay yerinde 69’a yakın boş mermi kovanı bulundu. Bunların 23 tanesi araca isabet etmiş. Burada yaralama değil, direk öldürme teşebbüsünde bulunulmuş. Biz olayın yaralama olmadığını öldürmeye teşebbüs olduğunu söyledik” diye konuştu.





'BIRAKIN ÖLSÜNLER'





Sağlık ekiplerinin dinlenmesini talep ettiklerini de söyleyen Yapıcı, “Polisler gelen sağlık ekiplerinin yaralıları almasına dahi izin vermiyor. Müştekilerin ifadelerinde polislerin sağlık ekiplerine ‘bırakın ölsünler’ denildiği mevcuttur. O sıra olay yerinde trafik kontrol noktası bulunmuyor. Varsa da ispatlansın. Bunları savcılıktan talep ettik. Yine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin dinlenmesini talep ettik. Araçta bulunan herkesin ifadesi alındı. İçlerinde kimse polisin kendilerine dur ihtarında bulunduğunu söylemiyor. Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak olayın takipçisi olacağız ve üstü örtülmemesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.





Urfa’nın Halfeti ilçesinde 18 Mayıs’ta bir özel harekât polisinin ölümüyle sonuçlanan çatışma ile aynı saatlerde Suruç ilçesi Aligör beldesinde tarım işçilerini taşıyan minibüse polisler tarafından otomatik silahlarla ateş edilmiş, polisler minibüsü “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle taradıklarını beyan etmişti. Saldırıda yaralananlar ise emniyete verdikleri ifadelerinde, polisin "dur" ihtarında bulunmadığını ve aracı rastgele taradıklarını anlatmıştı.