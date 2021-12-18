Samanyolu Haber /Politika / 'Minik zamcı' AKP'li Saray'a atandı /18 Aralık 2021 10:14

'Minik zamcı' AKP'li Saray'a atandı

Doğalgaza gelen zamları, "Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir" diyerek geniş çevrelerden tepki çeken AKP'li eski vekil Hüsnüye Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliği'ne atadı.

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25. ve 26. dönem AKP Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan, Ekim ayında ülkedeki zamları değerlendirirken, “Geçen yıl doğal gazın birim fiyatı 1.99’du, şu anda 2.33. Doğal gaza zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir” diyerek yoğun tepkilere neden olmuştu.

Geniş çevrelerden gelen tepkiler sürerken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüsnüye Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı’nda görev verdi.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda, Hüsnüye Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliği’ne atandı.

Cumhurbaşkanı Kararı’nda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21. maddesi gereğince Hüsnüye Erdoğan atanmıştır.
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