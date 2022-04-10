Samanyolu Haber /Gündem / 'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane /10 Nisan 2022 10:57

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

Ayetlerle kuantum, bilinçaltı gibi konularda kadınlara seminer veren Eylem Amine Altunkaynak’ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülere yansıyan şatafat ise tepki çekti.

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

 Eylem Amine Altunkaynak, ayetler yoluyla kadınlara kuantum, bilinçaltı seminerleri veriyor. Altunkaynak’ın verdiği seminerlerin ücreti ise 57 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Lüks otomobil ve evleri sürekli paylaşan Altunkaynak, sosyal medyada kendisini bilinçaltı uzmanı olarak tanıtıyor.


LÜKS ARABALAR, PAHALI OTELLER
Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Altunkaynak’ın lüks yaşamı ve verdiği seminerlerin görüntüleri sosyal medyada kullanıcıları tarafından tepki gördü. Miraçta bilinçaltı temizliği eğitimini 7 bin 250 TL’ye veren Altunkaynak, kuantum eğitimini ise 8 bin 250 TL’ye veriyor.

“BİR TÜRKİYE KLASİĞİ”
Yüksek fiyatlar karşılığında kadınlara seminer veren Eylem Amine Altunkaynak’ın görüntülerine profesörlerden tepki geldi. Tepkilerden bazıları şöyle; Radyoloji uzmanı Prof. Dr. Güner: “Sönmez Keşke liseden sonra 6 yıl tıp fakültesi, 3 yıl ihtisas, profesörlüğe kadar süren 15-16 sene akademik hayat ve üzerine 15 sene mecburi hizmet yapacağıma; Bilinçaltı ve kuantum eğitmeni olsaymışım. Daha iyi arabalara binerdim en azından!”

Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer: “Okumuşsun, can kurtarmaya adanmış bir hayat sürmüşsün… Ne önemi var! Günün adamı ol, ticari zekan olsun, kazan… Bir Türkiye klasiği.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane Sonraki Haber >>

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Dükkan sahibi 'Tebliğciler'i bakın nereye yönlendirdi

Dükkan sahibi 'Tebliğciler'i bakın nereye yönlendirdi

‘Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi santraforu kim’ sorusuna ‘Hakan Şükür’ diyemedi

‘Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi santraforu kim’ sorusuna ‘Hakan Şükür’ diyemedi

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

Fethullah Gülen Hocaefendi Ramazan'ı nasıl geçiriyor?

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

AKP 'şatafatlı' sahurla gövde gösterisi yaptı, tepkiler üzerine geri adım attı

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:50:57