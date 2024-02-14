Mışıl mışıl uyutacak 10 besin

Melatonin, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen ve vücudun doğal olarak ürettiği bir hormondur. Genellikle "karanlık hormonu" olarak bilinir çünkü vücut geceleyin daha fazla melatonin üretir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Begüm Yılmaz Ün,'' Bu besinler ve tavsiyeler, sizi daha iyi bir uyku deneyimi için doğal yollarla destekleyebilir. Sağlıklı bir uyku düzeni, genel sağlığınızın temelini oluşturur ve günlük yaşamınızı daha etkin hale getirebilir.'' dedi.







Muz: Gevşetici etkisi olan magnezyum ve potasyum içeriğiyle kasları rahatlatır ve uyku düzenini destekler.





Badem: Melatonin ve magnezyum açısından zengin olmasıyla bilinir ve uykuyu düzenler.







Balık: Omega-3 yağ asitleri beyin sağlığını destekler ve uyku kalitesini artırır.





Yoğurt: Sindirim sistemini düzenleyen probiyotikler içerir ve uyku kalitesini artırır.





Ispanak: Magnezyum içeriğiyle kasları gevşetir ve uykuyu destekler.





Yulaf ezmesi: Melatonin ve triptofan içeriğiyle uykuyu düzenler ve daha derin bir uyku sağlar.





Çiğ badem: Melatonin ve magnezyum içeriğiyle uykuyu destekler ve gevşeme sağlar.





Yeşil çay: L-teanin içeriği stresi azaltır ve uykusuzluğu azaltır.





Kivi: Serotonin içeriğiyle uyku kalitesini artırır ve uykusuzluğu azaltır.





Sarmısak: İçerdiği allicin bileşeni ile vücuttaki seratonin dengesini destekler ve uyku kalitesini artırır.





Melatonin düzeyini artırmak için aşağıdaki tavsiyeleri de dikkate alabilirsiniz:





- Düzenli uyku saatleri: Her gece aynı saatte uyumak, vücudunuzun melatonin üretimini düzenler.





- Mavi ışığı azaltın: Akşam saatlerinde mavi ışık yayarak gözlerinizi yoran cihazlardan uzak durun veya mavi ışık filtreleri kullanın.





- Rahatlatıcı rutinler:Sıcak bir duş almak, kitap okumak veya meditasyon yapmak gibi rahatlatıcı aktiviteler uyumadan önce melatonin üretimini artırabilir.





- Doğal ışık ve hareket:Gündüzleri doğal güneş ışığına maruz kalmak ve düzenli egzersiz yapmak uyku kalitesini artırabilir ve melatonin düzeyini destekleyebilir.



