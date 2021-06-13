Samanyolu Haber /Dünya / Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin normalleşme çabalarını takdir ediyoruz /13 Haziran 2021 12:44

Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin normalleşme çabalarını takdir ediyoruz

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin kademeli olarak bir süreç dahilinde ilerleyeceğini belirtti.

SHABER3.COM

Mısır merkezli 'Sada el-Beled' televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Semih Şukri, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili ilişkiler konusundaki son açıklamalarını değerlendirdi.

Şukri, Türkiye ile ilişkilerin 'iç işlerine karışmama, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar' temelinde değerlendirildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu’nun iki ülke büyükelçilerinin karşılıklı atanması yönündeki açıklamasına dair Şukri, "Türkiye’nin Mısırla ilişkileri iyileştirme eğilimi takdire değer. Mısır'ın Türkiye'den birtakım talepleri ve beklentileri var. Bu durum, Türkiye tarafından dikkate alınırsa mevcut zorlukların üstesinden gelinir" dedi.

Türkiye'nin Mısır ile ilişkiler konusundaki tutumuna değinen Şukri, Türkiye'nin 'uluslararası hukuka, diplomatik teamüllere, iyi komşuluk ilkelerine ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlılığını bildirdiğini' söyledi.

Şukri, "Mısır, sağlam temeller üzerine ve kendi çıkarları doğrultusunda olmak kaydıyla, bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla yakın ilişkilere sahip olmak istiyor" diye konuştu.

Türkiye ile ilişkilerin kademeli olarak bir süreç dahilinde ilerleyeceğini kaydeden Şukri, ikili ilişkilerin 'izleme, değerlendirme ve Mısır'ın gerçekten çıkarına olduğunun görülmesiyle' uygun bir zamanda gelişeceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9 Haziran'da TRT Haber kanalına Türkiye-Mısır arasındaki temasların bundan sonraki süreçte dışişleri bakanlarının görüşmesi ve büyükelçilerin karşılıklı olarak atanmasıyla gelişeceğini belirterek, ilişkilerin eskisinden daha iyi olması yönünde çalışmalar yapılacağını açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin normalleşme... Sonraki Haber >>

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:58:38