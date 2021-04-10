Mısır'la normalleşmede yeni adım: İki dışişleri bakanı telefonda görüştü

Arap medyasında çıkan 'Kahire, Türkiye ile ilişkileri normalleştirme görüşmelerini askıya aldı' haberlerinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. El Arabiya'nın özel haberinde Kahire'nin normalleşme görüşmelerini geçici olarak askıya aldığı öne sürülmüştü.







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile Ramazan ayını tebrik amacıyla bir görüşme gerçekleştirdi.





Daha önce de, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmişti.

