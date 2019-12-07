Samanyolu Haber /Ekonomi / Moody's Türkiye'nin notuyla ilgili güncellemeyi es geçti /07 Aralık 2019 20:20

Moody's Türkiye'nin notuyla ilgili güncellemeyi es geçti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu.

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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, takvimde hakkında değerlendirilme yapılması için 6 Aralık olarak tarih verilen ülkelerden sadece Namibya için güncellemenin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Moody's'in, Beyaz Rusya, Faroe Adaları, Gabon ve Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinden ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu arasında yer alan Fitch Ratings, 2 Kasım'da Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu teyit ederek, "negatif" olan görünümünü "durağan"a revize etmişti.
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