Samanyolu Haber /Gündem / Moria mültecileri için yeni yardım gemisi yolda /22 Haziran 2021 15:29

Moria mültecileri için yeni yardım gemisi yolda

Dünya Mültecileri Günü’nde Yunanistan’daki Moria kampında yaşayan mülteciler unutulmadı. Akdeniz’de mültecilere yardım için bekletilen gemiye bir yenisinin daha ekleneceği açıklandı.

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Yunanistan’daki Moria kampında yaşayan mülteciler için Almanya’nın Baden Württemberg eyaletinde etkinlik düzenlendi. 20 Haziran Dünya Mültecileri Günü dolayısıyla Aalen şehrinde düzenlenen program, Aalen Akademi ve dört ayrı derneğin katılımıyla yapıldı.



 Aalen Akademie e. V. Başkanı Mehtap Derin, “Çadır ev değildir” temasıyla yaptıkları etkinlik sayesinde Moria’da zor şartlar altında yaşamak zorunda kalan mültecilerin durumuna dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyledi. 3 gün süren etkinlik kapsamında Aalen Büyükşehir Belediyesinin önüne çadırlar kuruldu.


Moria’daki Çadır kampı için bağış toplanan etkinliğin son günündeki programa siyasiler, din adamları ve mülteciler katıldı. Protestan kilisesinde görevli din adamı Manfred Metzger, Akdeniz’deki mültecilere yardım için hazırda bir gemi beklettiklerini, ikincisini de yakın zamanda faaliyete sokacaklarını belirtti. Programda konuşan siyasiler ise mültecilere daha iyi yaşam şartları sunmak için gerekli kanunların yetersiz olduğunu ancak bunun için gayret edecekleri sözünü verdi.
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